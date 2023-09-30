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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور نواب جامعة القاهرة .. تنظيم معرضا للأنشطة للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تزينت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

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جامعة القاهرة تتزين بالأعلام مع بدء العام الدراسي الجديد

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جامعة القاهرة تبدأ فاعليات استقبال الطلاب باليوم الأول من العام الدراسى الجديد.. صور

‎ونظرا لمشاركة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة في المؤتمر الرئاسي "حكاية وطن" بحضور  رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، فقد أناب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح معرض الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمصاحبة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

‎ويضم معرض الأنشطة الطلابية برنامجًا حافلًا بالأنشطة الطلابية منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية والأنشطة المتخصصة لذوي القدرات الخاصة.

‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

‎وقد أنهت كليات جامعة القاهرة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.

‎جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول، اليوم 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت بدء العام الدراسي الجديد المؤتمر الرئاسي حكاية وطن افتتاح معرض الأنشطة الطلابية Jobs Education

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