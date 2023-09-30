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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة القاهرة بالزي الفرعوني في أول أيام العام الدراس الجديد

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى باليوم الأول للعام الدراسى

تعددت الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة ، منذ صباح اليوم و ذلك لاستقبال الطلاب والاحتفال ببدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 .

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بحضور نواب جامعة القاهرة .. تنظيم معرضا للأنشطة للطلاب الجدد

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جامعة القاهرة تتزين بالأعلام مع بدء العام الدراسي الجديد

ومن ضمن الفاعليات ، قام عدد من الطلاب بارتداء الزى الفرعوني  ضمن أنشطة مركز إحياء الفنون التراثية.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

‎وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

‎وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمني محدد.

طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى10
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى10
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى9
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى9
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى8
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى7
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى7
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى6
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى5
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى4
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى3
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى2
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طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى1
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى
طلاب جامعة القاهرة بالزى الفرعونى
جامعة القاهرة الاحتفال ببدء العام الدراسى الجديد الانشطة الطلابية الدكتور محمد الخشت مركز إحياء الفنون التراثية Jobs Education

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