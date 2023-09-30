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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضور جماهيري كبير على فعاليات البحيرة الفكرية والفنية والثقافية.. شاهد

معرض الكتاب بدمنهور
معرض الكتاب بدمنهور

واصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة فعالياته لليوم الرابع  على التوالي؛ حيث عقدت عدة ندوات منها ندوة الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة بمشاركة الدكتور بشارة عبد الملك وطارق أبو السعد الباحث السياسي وأدارها محمد عاشور،  وكذا ندوة لمناقشة كتاب المستشار بهاء الدين المرّى بعنوان " القتل باسم الوطن والدين  بمشاركة الاستاذ الدكتور فضل الله إسماعيل أستاذ فلسفة السياسة وعميد كلية الآداب الأسبق وأدار الندوة الدكتور محمد أبو علي.

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ندوات بعنوان الوحدة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة بالبحيرة

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تسليم 80 مشروعًا دعما للأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

 

إضافة إلى اللقاء الفكري للنائب الدكتور عيد بلبع أستاذ النقد والبلاغة و عضو مجلس الشيوخ بمشاركة الدكتور محمود عسران؛ كما تضمنت فاعليات اليوم الرابع ورش الكاريكاتير للفنان عماد عبد المقصود نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف و رئيس قسم الكاريكاتير.

وفى الختام قدمت فرقة الانفوشي للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة مجموعة من الأغاني والفقرات الفنية وسط حضور كبير من جماهير المعرض.. بالإضافة إلي أنشطة مخيم الطفل  والاتوبيس المتنقل وذلك وسط حضور جماهيرى كبير .

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام يتضمن  العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر ،كما يتضمن عروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية.

البحيرة فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية معرض دمنهور للكتاب مشاركة معرض دمنهور أسر الأكثر احتياجا

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