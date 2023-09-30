رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، شرح حجم الإنجازات التي قامت بها الحكومة والدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يريد توجيه كلمه واحدة للمصريين، " ده اللي تم و عندكم فرصة للتغيير، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة",

ولفت إلي أن الأمر كله لله، معلقًا :" حد يقول كده.. أه انا بقول لكم يا مصريين".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب، مؤكّدًا أنَّهم لن يفلتوا من العقاب وأن حسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».

وتابع: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».



عرض رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، نماذج وصور ولقطات التي كان يعيشها المصريين الى عام ٢٠١٤منها الغاز، المرور، الكهرباء، العمليات الإرهابية، العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وقال رئيس الوزراء، إن المشاريع التي تنفذ على أرض مصر سوف تغطي ١٣.٨%، وأن ما يقوله الخبراء بضرورة مضاعفة المعمور المصري هو أمر ضروري.

وأكد مدبولي، اليوم المشاريع التي تعمل على أرض مصر وصلت ل ١٤% وتم الاقتراض لعام ٢٠٥٠ مع اكتمال تنمية المدن الجديدة.

وقال مدبولي، خلال تصريحاته فى مؤتمر “حكاية وطن”: "احنا بنشتغل بأقصى جهدنا لنصل إلى هذا الهدف".

واستكمل: المخطط وضع محاور لعمل تنمية يجب البدء بمناطق محددة بدءا من الساحل الشمالي وساحل البحر المتوسط والأحمر منطقة غرب الدلتا، مناطق الشرق، وقناة السويس.

وتابع مدبولي: لكي يتم تنفيذ هذه الطفرة التنموية يجب وضع محاور تنمية أو طرق، لذا يجب عمل شبكة الطرق و محاور النيل والسكك الحديدة ومنظومة النقل الجماعي التي تضمن تحقيق هذه الشبكة.

وتم تجاوز المدي الزمني الذي وضعه هذا المخطط ضمن مراحل التنمية.

وأكد مدبولي، أنه مع كل هذه البرامج التي تم تنفيذها في كل مكان، تم تطوير العمران المتهالك والمنهار ، منطقة خلف سور مجري العيون، منطقة بحيرة عين الصيرة، منطقة بحيرة الفسطاط فكانت مناطق مجمع مخلفات وقمامة القاهرة.

واسترسل: ولكن اليوم تم تطويرها وتم تطوير ميادين مدن مصر و ترميمها القاهرة الإسلامية والخديوية، وتم تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت ل ٣.٤ تليريون جنية.