عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، شرح حجم الإنجازات التي قامت بها الحكومة والدولة خلال السنوات الماضية.

txt

محاولة لإكساب المصريين الثقة .. السيسي: لم ننظر للعائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر المعنوي

txt

المؤتمر: رسائل السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسمت بالصراحة وكاشفة لحجم التحديات

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يريد توجيه كلمه واحدة للمصريين، " ده اللي تم و عندكم فرصة للتغيير، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة",

ولفت إلي أن الأمر كله لله، معلقًا :" حد يقول كده.. أه انا بقول لكم يا مصريين".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب، مؤكّدًا أنَّهم لن يفلتوا من العقاب وأن حسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».

وتابع: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسؤول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».
 

 

عرض رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، نماذج وصور ولقطات التي كان يعيشها المصريين الى عام ٢٠١٤منها الغاز، المرور، الكهرباء، العمليات الإرهابية، العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وقال رئيس الوزراء، إن المشاريع التي تنفذ على أرض مصر سوف تغطي ١٣.٨%، وأن ما يقوله الخبراء بضرورة مضاعفة المعمور المصري هو أمر ضروري.

وأكد مدبولي، اليوم المشاريع التي تعمل على أرض مصر وصلت ل ١٤% وتم الاقتراض لعام ٢٠٥٠ مع اكتمال تنمية المدن الجديدة.

وقال مدبولي، خلال تصريحاته  فى مؤتمر “حكاية وطن”: "احنا بنشتغل بأقصى جهدنا لنصل إلى هذا الهدف".

واستكمل: المخطط وضع محاور لعمل تنمية يجب البدء بمناطق محددة بدءا من الساحل الشمالي وساحل البحر المتوسط والأحمر منطقة غرب الدلتا، مناطق الشرق، وقناة السويس.

وتابع مدبولي: لكي يتم تنفيذ هذه الطفرة التنموية يجب وضع محاور تنمية أو طرق، لذا يجب عمل شبكة  الطرق  و محاور النيل  والسكك الحديدة  ومنظومة النقل الجماعي التي تضمن تحقيق هذه الشبكة.

وتم تجاوز المدي الزمني الذي وضعه هذا المخطط ضمن مراحل التنمية.

وأكد مدبولي، أنه مع كل هذه البرامج التي تم تنفيذها في كل مكان، تم تطوير العمران المتهالك والمنهار ، منطقة خلف سور مجري العيون،  منطقة بحيرة عين الصيرة، منطقة بحيرة الفسطاط  فكانت مناطق مجمع مخلفات وقمامة القاهرة.

واسترسل: ولكن اليوم تم تطويرها وتم تطوير ميادين مدن مصر و ترميمها القاهرة الإسلامية والخديوية، وتم تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت ل ٣.٤ تليريون جنية.

 

السيسي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ