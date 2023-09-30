برلين توبخ إيلون ماسك بسبب سفن إنقاذ ألمانية للمهاجرين

جادل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ألمانيا على منصة “إكس”، في مدى صواب إجراءات برلين لدعم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وأعرب ماسك عن شكوكه في أن غالبية المواطنين الألمان يؤيدون ذلك.

وأعاد ماسك نشر فيديو كانت قد نشرته إذاعة “جنوة” أشير فيه إلى وجود 8 سفن تابعة لمنظمات ألمانية غير حكومية في البحر المتوسط ​​تنتشل المهاجرين من زوارقهم وتنقلهم إلى إيطاليا.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تتلقى الدعم المالي من الحكومة الألمانية.

وقال ماسك: "هل يعلم الجمهور الألماني بذلك؟".

من جانبها، علقت الخارجية الألمانية على الأمر قائلة إن الجمهور الألماني يعرف "وهذا ما يسمى إنقاذ الأرواح".

فأجاب ماسك: "هذا يعني أنكم فعلا تفتخرون بذلك. يا له من أمر مثير. ولكي أكون صادقا، أشك في أن معظم الجمهور الألماني يدعم هذا التصرف. هل أجريتم استطلاعا للرأي العام حول ذلك؟".