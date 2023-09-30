الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وغطاء سحابي يغطي القاهرة والسواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، يشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الساعات القادمة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن المنخفض الجوي يتسبب في وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى .

غطاء سحابي

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تقدم الغطاء السحابي ليشمل مناطق عدة من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والذي يتساقط معه بعض الأمطار الخفيفة كما يقلل من عدد ساعات سطوع الشمس وكذلك الإحساس بالحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الغطاء السحابي يؤثر على شمال البلاد ويتقدم شرقا مع الوقت خلال ساعات اليوم، وقد يتساقط منه بعض الأمطار علي مناطق من السواحل الغربية ؛ كما يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت أنه متوقع أن تشهد البلاد مع بداية هذا الأسبوع، مزيد من التحسن في درجات الحرارة وسيطرة الأجواء الخريفية، وتحديدا اعتبارا من غد الأحد، بالتزامن أيضا مع بدء العام الدراسي، سوف نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءا في أشعة الشمس وبالتالي سوف نشهد انخفاض في درجات الحرارة لنهاية الاسبوع وتكون الأجواء خريفية.

غطاء سحابي

وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اعتبارا من يوم الأحد31 درجة، لتسود أجواء خريفية مستقرة، وباقي المناطق سوف تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، مؤكده على أن الاجواء مستقرة تماما خلال أول أسبوع دراسي والمنخفض الجوي هو منخفض خريفي معتدل يحسن من الأجواء ويلطفها بعد الأيام الماضية التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة.

من المقرر أن تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 إلى 36 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 34 إلى 31 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 39 درجة.