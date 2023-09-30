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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم القليوبية تتفقد استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أهمية الدور التربوى للمدارس فى التربية السليمة للنشء، كاشفة أن الوطنية تبدأ من الانضباط، والالتزام بحضور الطابور المدرسى، والاعتماد على المدرسة فى التحصيل الدراسي.


جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها مدير تعليم القليوبية، لعدد من مدارس شرق شبرا التعليمية، ومدارس إدارة الخصوص التعليمية، مع أول أيام العام الدراسي الجديد.


وتفقدت مجمع الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسى بالخصوص، ومدرسة مجمع السعيد الابتدائية بالخصوص، ومدرسة الشهيد محمد يحيى عواد، ملحقة المعلمين سابقا التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، وذلك بحضور تامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية. 


وشددت خلال جولاتها على ضرورة متابعة انتظام الدراسة، والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.


كما اكدت مدير تعليم القليوبية، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب، كما شددت على عدم جمع أي اموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور، متمنيه للجميع عاما دراسيا موفقا.


وكشفت أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية، والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة، والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.


كانت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قد أعلنت جاهزية جميع مدارس الإقليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 - 2024، موضحة أن هناك ٢٦٩٥، استعدت لاستقبال نحو ١٥٦٥٩٩٢ طالبا.


وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالإضافة إلى الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أية تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.


وشددت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة، ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

 

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