رانيا المشاط: توطين الصناعة هدف وأولوية للدولة في الوقت الحالي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،:" ‏أريد أن اتوقف عند مشروع سكك حديد مصر وأن الشريك الكوري استطاع من خلال وزارة النقل مع صندوق مصر السيادي ومنطقة قناة السويس الاقتصادية وهذا كان بتمويل ميسر على 40 عام من الشريك الكوري وهذه نقطة مهمة جدا وهي توطين الصناعة وليس فقط تنفيذ المشروع، وتوطين الصناعة هو هدف وأولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي".

‏وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن لدينا أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذه قطاع خاص مصري مع قطاع خاص اجنبي بالتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية و مؤسسة التمويل الدولية وهذا أيضا عمل مناخ مهم جدا، بالإضافة إلى قطاع الطاقة قطاع النقل المستدام.

‏وأضافت أن كثير من هذه المشروعات التي تحدثنا عنها يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وهذه نقطة هامة جدا ليس فقط الحكومة حتى مشروع حياة كريمة بها تدخلات مهمة مع الأمم المتحدة.