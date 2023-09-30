رانيا المشاط : لدينا شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة لديها شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر، وسط تنسيق مميز بين الشركاء.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن لدينا أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذه قطاع خاص مصري مع قطاع خاص أجنبي بالتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية و مؤسسة التمويل الدولية وهذا أيضا عمل مناخ مهم جدا، بالإضافة إلى قطاع الطاقة قطاع النقل المستدام.

‏وأضافت أن كثير من هذه المشروعات التي تحدثنا عنها يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وهذه نقطة هامة جدا ليس فقط الحكومة حتى مشروع حياة كريمة بها تدخلات مهمة مع الأمم المتحدة.

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