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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر: مؤتمر حكاية وطن يؤكد قدرة الدولة على تحقيق رؤية 2030

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن  مؤتمر حكاية وطن، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، عرض كافة الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات استطاعت مجابهتها والقضاء عليها، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصري.

 

وأضافت مديح، في بيان لها، مؤتمر "حكاية وطن"،  يعد خطوة هامة لكشف وعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، وإن كانت كل هذه الانجازات واضحة ويعلمها الجميع، مشيرة إلى أن المؤتمر  يؤكد قوة الدولة المصرية على تحقيق رؤية 2030 بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، استطاعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسئولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر، موضحة أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت القطاع التعليمي والقطاع الصحي، وتم تدشين مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات لخدمة المواطن المصري ودعمه صحيًا واجتماعيًا وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الأدمية له.

 

وتابعت مديح: “الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات”.

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