نيفين منصور: حجم الاستثمارات بصناعة الدواجن بمصر وصل 100 مليار جنيه

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن قطاع الدواجن من القطاعات الهامة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها تمامًا، لآن كل المنازل لا تستطيع الاستغناء عن الدواجن، “البروتين”.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الجميع يتمني انخفاض أسعار الدواجن، والبيض، بالأسواق، حتى تكون في متناول الجميع.

ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر وصلت لـ 100 مليار جنيه، وهناك 3 ملايين عامل يعملون في صناعة الدواجن.

وأشارت إلى أن أسعار الدواجن منذ بداية العام، وتشهد عدم استقرار، فكل يوم هناك سعر جديد لـ الدواجن بالأسواق، وأن سعر الدواجن في الشهر الماضي كانت بـ 70 جنيه، و 77 جنيه، ولكن الآن وصلت لـ 88 جنيه في بعض الأماكن.