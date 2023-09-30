وزير البترول: استطعنا توفير 260 مليون دولار سنويا بموجب مشروعات الطاقة المتجددة

أكد طارق الملا وزير البترول، ‏مهم جدا تحسين كفاءة الطاقة و أسسنا إدارة في كل شركة وفي الهيئات لتحسين و ترشيد كفاءة استخدامات الطاقة، واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبموجب ذلك استطعنا أن توفير 10 آلاف جيجا وات سعة في السنة بما معنى حوالي 260 مليون دولار سنويا.

‏وتابع نحن نعمل على تنمية المهارات والقدرات والموارد البشرية سواء القدرات الفنية وبرامج القيادات الشابة والتطوير في القيادة العليا، ونحن متوافقين مع المحاور الخاصة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونحن ملتزمون بهذه الأهداف في كل مشاركتنا المجتمعية سواء جودة التعليم الصحة والمساواة و تغيرات المناخ ورفاهية العيش.