الفرحة حلوة مفيش كلام.. أحمد دويدار يتغنى بفوز الزمالك على أرتا سولار

حقق الزمالك الفوز أمام ضيفه أرتا سولار الجيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الفرحة حلوة مفيش كلام.. مليون مبروك لنادي الزمالك. جمهور عظيم.. وانتفاضة لاعبين رجالة.. والحمد لله كلامي طلع صح.. إمكانيات اللاعبين أعلى من أوسوريو.. والله مدير فني جديد كويس.. واستقرار إداري.. مع دعم الجمهور للاعبين؛ هننافس على كل البطولات.. ثقوا في اللاعيبة".

وأضاف: "مجرد ماتش مش بطولة، لكن عودة الروح والإصرار للاعبين مفرحاني جدا، يا ريت الاستمرارية، شيكابالا وعمر جابر وزيزو ومصطفى شلبي وأوباما نجوم الماتش، وعودة عواد للماتشات مكسب، وكالعادة جمهور الزمالك نجم كل ماتش والقائد".

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة ذهابًا أمام أرتا سولار بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في تنزانيا ليضمن الزمالك للتأهل إلى الدور المقبل.