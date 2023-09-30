أديب: الرئيس تحدث للشعب بأمانة ووضوح وأكد على استقرار الدولة.. فيديو

قال الأعلامى عمرو أديب، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة الاستقرار فى البلد.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" اللى حصل النهاردة عادة لا يحدث فى وقت فى الانتخابات، واليوم القيادة السياسة صارحت الشعب بكل شيء".

أمانة ووضوح

وتابع عمرو أديب: الرئيس اليوم تحدث بأمانة ووضوح مع الشعب المصرى وعدد كبير من رجال الدولة استعرضوا كل اللي حصل في الـ٨-٩ سنين اللي فاتوا".

وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تدعم قطاعي الكهرباء والبترول؛ لاستمرار المشروعات بهما.

ووجه الرئيس السيسي، في نهاية كلمته، بمؤتمر حكاية وطن، الوزراء المعنيين، بإطلاع المواطنين على ما يحدث من مشروعات، معقبا: "ربنا أمرنا بالصدق، ولازم الحقايق الناس تعرفها؛ عشان تشيل معانا".

اعطف علينا

وأشار الرئيس السيسي: نسأل الله التوفيق، ويجعل للدولة فرج في الـ 110 آبار تم اكتشافها، يا كريم يا غني اعطف علينا".

