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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023: فكر بشكل جيد

صدى البلد

برج الأسد اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. أصحاب برج الأسد قادة بالفطرة، فهم لا يتقبلون أن يكون لهم قائد يقرر مسارهم، حيث إنه خبير فى وضع الخطط، وتوزيعها على الفريق، كل واحد حسب قدراته، كما أنه يستمتع بتعليم الآخرين المهارات المختلفة.


برجك الأسد حظك اليوم

كم أنت مبدع ورائع وطموح اليوم؟! لديك رعبة في توظيف طاقتك في أي عمل فني أو ربما تفكر في استغلالها في بعض الأنشطة المنزلية كترتيب المنزل وتنظيمه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعل، فانطلق فورا لأنك قادر على تنفيذ كلا الأمرين فقط إذا نظمت وقتك.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

بعض التحديات التى يمر بها الأسد حالياً نتيجة لعدم مواكبته المستجدات التى سبقه بها البعض، جعلته يظهر بشكل أقل احترافية فى عمله، لذلك يحتاج لتطوير ذاته بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية، وعدم الانسياق وراء عاطفته فى اتخاذ قراراته

 

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

مزاج الأسد المتقلب فى تلك الفترة نتيجة للضغوط التى يتعرض لها، ومع ذلك يمكنه تخط ذلكى والحصول على الراحة والأمان الذى يسعى إليه منذ فترة، فقط يحتاج لوقفة مع نفسه ليفكر بشكل جيد.


برج الأسد اليوم صحيا

تحتاج لممارسة الرياضة بشكل مستمر، فإهمالك لصحتك سيؤثر عليك مستقبلاً، أما الجانب النفسى فحالتك المزاجية فى تقلب دائماً، فحاول التحكم فى حالتك النفسية.


برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مرحلة جيدة على الصعيد العام، فيها تغيرات عدة تحتاج للنظر، لذا استمتع واسترح وحاول التفكير فيما سبق واستفد من خبراتك الماضية لوضع خطوات للمستقبل.

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