غرامة 50 ألف جنيه|المشدّد 3 سنوات لعامل لإتجاره في المخدرات بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر في دار السلام.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4185 لسنة 2023 جنايات دار السلام المقيدة برقم 1306 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم يحيى محمد، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يتاجر في جوهر الحشيش المخدر يقدم قطعًا منه لمترددين عليه مجهولين له، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 21 قطعة للجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر المتهم بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار.