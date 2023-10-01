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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباك زيزو وعودة سريعة.. بكاء أوسوريو واحتفالات اللاعبين مع الجماهير.. أبرز لقطات تأهل الزمالك بعد رباعية في شباك أرتا سولار

صدى البلد

الزمالك يتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية

اشتباك بين لاعبي  الزمالك وأرتا سولار

بكاء أوسوريو  بعد تأهل الزمالك 

 

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستادالقاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.


 وتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.


 أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.


 وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة


 

 اشتباك بين لاعبى الزمالك وأرتا سولار

شهدت الدقائق الاخيرة من عمر الشوط الأول لمباراة الزمالك و ارتا سولار الجيبونى فى المباراة المقامة بينهما حاليا فىاياب دور الت 32 لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفدرالية " مشادة وخناقة بين لاعبى الزمالك و ارتا سولار مع نهايةالشوط الأول .

واشتبك أحمد سيد زيزو مع أحد لاعبى ارتا سولار مع نهاية الشوط الأول بعد تشابك الطرفين خلال الدقائق الأخيرة منعمر الشوط .

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير
 احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي عقبالتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه اللاعبون وأفراد الجهاز الفني إلى الجماهير للاحتفال معهم بالتأهل والفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي.

فرمان من أوسوريو عقب الفوز الكبير 
 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحةلمدة يومين عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولةالثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ماذا فعل أوسوريو عقب تأهل الزمالك؟
 رصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقبتحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.


 وتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.


 تفاصيل إصابة أحمد فتوح أمام أرتا سولار

أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لشد خفيف عقب مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، بكأس الكونفدرالية.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "فتوح أحد أهم اللاعبين وقدم مستوى رائع رغم عودته إصابة".

وأضاف أحمد مجدي: "فتوح كان لديه إصابة في الحوض، وشارك في 4 تدريبات فقط قبل المباراة ومن الطبيعي أنيتعرض إلى شد عقب المباراة، ولكن الأمر على ما يرام وسيكون جاهزا للمباريات".

 

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