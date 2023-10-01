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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. توقعات بإيرادات 1180 مليار ريال العام الجاري

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي، عن الميزانية التقديرية لعام 2024، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ1172 مليار ريال، والنفقات بـ 1251 مليار ريال، بعجز 79 مليار ريال، متوقعة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1180 مليار ريال والنفقات 1262 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.  

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم الأخذ في الاعتبار التقديرات المتحفظة للإيرادات كسياسة تتبعهـا الحكومة عنـد الإعلان عن تقديـرات الإيرادات المستقبلية.

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ولفتت المالية، إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأكدت الوزارة على أنها عازمة على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

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