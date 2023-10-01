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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. توقعات ببقاء التضخم عند مستوى مقبول على المدى المتوسط

السعودية
السعودية

كشف البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعالم المالي 2024 عن تقديرات ببقاء التضخم في السعودية عند مستوى مقبول على المدى المتوسط.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

وأشار الجدعان إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %. وتوقع الوزير "انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".

التضخم في السعودية البيان التمهيدي لميزانية السعودية أصل الدين السعودية التضخم

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