لم يلبوا التوقعات.. أفغانستان تعلن إنهاء نشاط سفارتها في الهند

أصدرت السفارة الأفغانية في نيودلهي اليوم الأحد بياناً على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أعلنت فيه وقف عملياتها بأثر فوري.

وبررت السفارة قرارها بسبب نقص الدعم من الحكومة الهندية وانخفاض عدد الموظفين والموارد، بالإضافة إلى عدم تلبية التوقعات فيما يتعلق بخدمة مصالح أفغانستان.

وأشارت السفارة إلى أنها ستستمر في تقديم الخدمات القنصلية الطارئة للمواطنين الأفغان حتى يتم نقل سلطة رعاية البعثة إلى البلد المضيف.

وكانت السفارة تديرها فرقة دبلوماسية معينة من قبل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي فر من البلاد عندما انسحبت القوات الأمريكية وسيطرت حركة طالبان على كابول في أغسطس 2021.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها في كابول بعد سقوط النظام المدعوم من الغرب.

وسمحت نيودلهي للسفارة الأفغانية بمواصلة نشاطها تحت رعاية هذه الفرقة، التي كانت تصدر تأشيرات دخول وتتعامل مع المسائل التجارية.

وذكرت رويترز نقلاً عن ثلاثة مسؤولين بالسفارة أن السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين غادروا الهند في الأشهر الأخيرة وسط صراع بين أولئك الذين بقوا في نيودلهي.