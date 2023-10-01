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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

شاهد ماذا قال عريس
شاهد ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور

في 26 سبتمبر الماضي، استيقظ العالم أجمع على كارثة أودت بحياة 107 أشخاص، إضافة إلى 82 جريحا، في بلدة قرقوش التابعة لقضاء الحمدانية في الموصل، محافظة نينوى شمال العراق

لم يخطر على بال العروسين؛ حنين  البالغة من العمر 18 عاما وريفان البالغ من العمر 27 عاما أن تتحول أجمل ليلة في عمرهما، يوم الثلاثاء، إلى مأساة إنسانية تفجع ملايين القلوب. 

زفاف نينوى

وفي أول ظهور إعلامي لهما، كشف العريس العراقي ريفان  عن عدد الضحايا من أسرته وأسرة عروسه والسبب الذي يعتقد أنه وراء اندلاع الحريق، وفقا  لصحيفة «سكاي نيوز» البريطانية.

في تعبيره عن حالة الصدمة والألم، قال العريس ريفان بداية: “صح قدام جالسين، بس احنا ميتين من جوه، إحساس فينا ماكو”، موضحا: “كل ما بدنا نفرح بيصير شيء وخلاص ما بدنا نعيش هنا”. 

وأضاف في توضيحه كيف نجا وزوجته: “أنا حضنت زوجتي وسحبتها لأنه ما كانت تقدر تمشي من وراء الفستان، وخرجنا من المطبخ، ومن كتر الأقدام اللي دهست على رجليها لسه متورمين حتى الحين”.

حنين وريفان 

وأشار إلى أن عروسه حنين لا تستطيع التحدث بعد فقدانها 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، كما أنَّ حالة والدها تعتبر حرجة جدا، بينما فقد هو 15 فردا من عائلته بحريق زفاف نينوى المأساوي. 

ويعتقد ريفان أنّ الحريق بدأ بطريقة ما في السقف ليس نتيجة شرارة الألعاب النارية، مضيفا: “قد يكون هناك تماسا كهربائيا، لا أعرف من أين بدأ، لكن أعتقد من السقف حيث شعرنا بالحرارة، وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف المصنوع بالكامل من النايلون في الذوبان، ولم يستغرق هذا الأمر سوى ثوانٍ معدودة”.

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