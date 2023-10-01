وزير الإسكان: أنفقنا على المجتمعات العمرانية الجديدة 1.3 تريليون جنيه

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بناء مدن جيل رابع، مع رفع كفاءات البنية العمرانية، من أجل التحكم في النمو العمراني.

ولفت إلي أنه تم تنفيذ 24 مدينة جديد، تستوعب 32 مليون نسمة، وتستوعب جميع المواطنين في جميع المحافظات، وأن هناك 24 مدينة خطط لـ البدء في تنفيذها.

وأشار إلي أن المجمعات العمرانية تم الانفاق عليها 1.3 تريليون جنيه.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.