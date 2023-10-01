وزير الإسكان: إنشاء 24 مدينة تستوعب 32 مليون نسمة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بناء مدن جيل رابع، مع رفع كفاءات البنية العمرانية، من أجل التحكم في النمو العمراني.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 24 مدينة جديدة، تستوعب 32 مليون نسمة، وتستوعب جميع المواطنين في جميع المحافظات، وأن هناك 24 مدينة خطط لـ البدء في تنفيذها.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

