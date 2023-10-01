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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإسكان: إنفاق 975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تكلفة الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت تريليون و300 مليار جنيه في 9 سنوات، 25% منها على مدن الأجيال السابقة، و975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع التي جرى البدء فيها منذ 2014، بنسبة 75%.

 

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كنا في عام 2014 نشغل 7% فقط، بينما الآن بعام 2023 نشغل 13.7% من مسطح الجمهورية المعمور المصري، وذلك بإضافة المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولى».

 

وتابع: «نسبة الحضر ارتفعت مرة أخرى من 42% إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لتحسن مستوى جودة الحياة والاقتصاد، موضحا أن كل دول العالم تدعو إلى زيادة نسب التحضر من أجل الأنشطة الاقتصادية».

 

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