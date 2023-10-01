وزير الإسكان: إنفاق 975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تكلفة الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت تريليون و300 مليار جنيه في 9 سنوات، 25% منها على مدن الأجيال السابقة، و975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع التي جرى البدء فيها منذ 2014، بنسبة 75%.

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كنا في عام 2014 نشغل 7% فقط، بينما الآن بعام 2023 نشغل 13.7% من مسطح الجمهورية المعمور المصري، وذلك بإضافة المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولى».

وتابع: «نسبة الحضر ارتفعت مرة أخرى من 42% إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لتحسن مستوى جودة الحياة والاقتصاد، موضحا أن كل دول العالم تدعو إلى زيادة نسب التحضر من أجل الأنشطة الاقتصادية».