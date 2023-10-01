كامل الوزير: الميزانية المخصصة لتطوير القطاع 3 تريليونات جنيه لعام 2030

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية في قطاعات النقل المختلفة خلال 10 سنوات، في ضوء رؤية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى وضع خطة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات سواء الطرق والكباري أو السكك الحديدية أو الأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري، بتكلفة 2 تريليون جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»،، أنه من المتوقع أن تصل الميزانية المخصصة لتطوير القطاع لـ3 تريليونات جنيه في عام 2030، موضحا أن السكك الحديدية كانت تستوعب نحو 900 ألف راكب يوميا و4 ملايين طن بضائع سنويا في عام 2014، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.

وتابع: «وبعد إنفاق 225 مليار جنيه أصبحنا نستوعب 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب لـ85%».