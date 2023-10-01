100مليون جنيه.. شوبير يكشف حقيقة حجز الزمالك على أرصدة كهربا وإيقافه مجددًا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إمكانية حجز الزمالك على أرصدة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح النادي الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويمتلك كهربا مهلة جديدة من فيفا لمدة شهرين لدفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك بالفوائد والتي وصلت 2 مليون و 500 ألف دولار.

وكان أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك، قد أشار في الأيام الماضية إلى أن بناء على أمر الأداء سيتم الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة.

وحول هذا الأمر، قال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "هذا غير حقيقى الزمالك لن يتمكن من الحجز على أرصدة كهربا إلا لو كانت العقوبة نهائية".

وتابع: "محامي كهربا سيتقدم باستئناف على العقوبة التي ستكون نهايتها يوم 7 أكتوبر الجاري، ووقتها اللاعب سيستكمل المشاركة مع الأهلى لنهاية الموسم دون أن يتعرض للإيقاف مجددا".

كهربا يمتلك بعض من الأموال المستحقة لتسديد الغرامة

وأضاف: "كهربا يمتلك بعض من الأموال المستحقة لتسديد الغرامة ووصلت إلى 100 مليون جنيه، ومن رأيي أن يقوم بتسديد الغرامة لكي يركز مع الأهلي".