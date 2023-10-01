المصريين الأحرار يُهني الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بمرور 100 سنة علي تأسيسها

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفال الكنيسة الإنجيلية بمصر، بمرور مائة على تأسيس الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مصر الجديدة.

وحضر فعاليات الاحتفال الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب نيابة عن رئيس الحزب، والكاتب الصحفى ريمون ناجى عضو المكتب السياسي للحزب.

وشهد الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتقدم الحزب بخالص التهاني للكنيسة الإنجيلية قيادة وشونقلت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب تهنئة رئيس الحزب وقيادات الأمانة المركزية إلي رئيس الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة والحضور بهذه المناسبة السعيدة مع التمنيات بالتوفيق لمزيد من العطاء والتميز لخدمة الوطن والمجتمع.