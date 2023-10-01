الخرطوم: هجوم موسع من الجيش السوداني على الدعم السريع قريبا

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم محمد إبراهيم، إن المعارك اشتدت بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وانتقلت الاشتباكات العنيفة إلى شمال كردفان وأم درمان.

وأضاف المراسل، خلال إفادة على الهواء، أن ألسنة الدخان تصاعدت من اتجاهات عدة في العاصمة المثلثة الخرطوم، كما شهدت منطقة الحلفايا مناوشات مستمرة بين الجيش والدعم السريع.

مواجهات بين الجيش والدعم السريع

ولفت إلى أن محيط مقر قيادة الجيش السوداني شهدت مواجهات بين الجيش والدعم السريع، وامتدت الاشتباكات لجسر الجريف التي تربط الخرطون بشرق النيل.

وذكر أن قائد الجيش السوداني شدد على أنه لا خيار سوى الحسم، وصعد الجيش من القصف المدفعي على تمركزات ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم، وتواردت أنباء عن أن هذا الحسم سيكون عبارة عن هجوم شامل ضد الميليشيا على العديد من المحاور، وأن هذا الهجوم حصل على ساعة صفر بالفعل.