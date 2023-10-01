نسرين الصباحي: فرنسا أخفقت في مواجهة الإرهاب غرب أفريقيا

قالت نسرين الصباحي الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الرفض الإفريقي للوجود الفرنسي في إفريقيا، وتحديدا غرب إفريقيا، جاء نتيجة الفشل الفرنسي على مدار عقود في مواجهة الإرهاب.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجماعات نجحت في السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي سواء في الساحل الإفريقي أو في خليج غينيا.

العملات المحلية للدول الإفريقية

ولفتت إلى أن فرنسا سيطرت على العملات المحلية للدول الإفريقية، وحولت عملاتها المحلية إلى عملة مرتبطة بالاقتصاد الفرنسي، مثل الفرنك الفرنسي.



وذكرت أن فرنسا استغلت دول إفريقية مثل الحصول على اليورانيوم من النيجر لمحطات الكهرباء في فرنسا، بينما النيجر تعاني من النقص الكهربائي وتضطر لاستيراد الكهرباء، إضافة إلى نظر فرنسا للشعوب الإفريقية باستعلاء، كجزء من الإرث الاستعماري في التعامل بين فرنسا ودول غرب إفريقيا.