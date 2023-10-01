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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الائتلاف الحاكم في الكونجو يدعم تشيسيكيدي في انتخابات ديسمبر

أنطوان تشيسيكيدي
أنطوان تشيسيكيدي

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي ترشيح نفسه رسميًا يوم الأحد كمرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر من قبل ائتلافه السياسي الحاكم الاتحاد المقدس.

ويسعى تشيسيكيدي للفوز بولاية ثانية في الدولة الشاسعة، وهي أكبر مورد للكوبالت في العالم وثالث منتج للنحاس، بعد فوزه بفترة ولاية أولى متنازع عليها في تصويت عام 2018.

وعانى حكمه من صعوبات اقتصادية ووباء كوفيد-19 وتفشي فيروس إيبولا واستمرار انعدام الأمن، خاصة في الشرق حيث استولت جماعة إم 23 المتمردة على مساحات من الأراضي مما أدى إلى انهيار العلاقات مع رواندا المجاورة.

وفي يوم الأحد، اختار مؤتمر ائتلاف الاتحاد المقدس الذي يضم شخصيات سياسية ذات ثقل مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كاميرهي، تشيسيكيدي بالإجماع.

وقال أندريه مباتا، المتحدث باسم حزب تشيسيكيدي، وسط هتافات حشد تجمع في سرادق بقصر الشعب في كينشاسا: 'تم ترشيح فيليكس تشيسكيدي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية نيابة عن الاتحاد المقدس للأمة'.

ووعد تشيسيكيدي، نجل زعيم المعارضة الكونغولي المحبوب إتيان تشيسيكيدي، بالقضاء على الفساد والاستبداد، ورفض اتهامات جماعات حقوق الإنسان والمنتقدين بأنه لم يفي بوعوده.

وأكد أحد منافسيه الرئيسيين، زعيم المعارضة مارتن فايولو، الذي خسر أمام تشيسيكيدي في 2018، يوم السبت أنه سيرشح نفسه في الانتخابات بعد أن هدد في السابق بمقاطعتها احتجاجا على تزوير مزعوم مرتبط بتسجيل الناخبين.

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