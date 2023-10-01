عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن إغلاق الحكومة

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستكون قادرة في نوفمبر على تجنب تهديد جديد يتمثل في إغلاق الحكومة بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية 2024.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي عما إذا كان هناك تهديد بالإغلاق يوم 17 نوفمبر: “لا، لأن مجلس النواب يقوم بعمله”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على عكس مجلس النواب، لم يفعلوا شيئاً لمنع الإغلاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكارثي، إن مصالح أمريكا الخاصة أهم بالنسبة له من تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا… أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن قبل كل شيء، أنا أؤيد تعزيز الحدود".

رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب سيكون مرشحنا في الانتخابات الرئاسية وسيفوز بها

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يكشف أولوية واشنطن

وشدد مكارثي على أن “البيت الأبيض لديه حاليا أكثر من ثلاثة مليارات دولار تحت تصرفه لمساعدة أوكرانيا؛ وإذا ظهرت مشاكل مع تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب على استعداد لمناقشة الحلول الممكنة”.

مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة مكارثي إغلاق الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

ضربة قوية لـ أوكرانيا.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يكشف أولوية واشنطن

أوكرانيا : سنتعرض للهزيمة في الحرب ضد روسيا بدون دعم أمريكا

بينهم دولة عربية .. روسيا و9 بلدان توجه ضربة قوية للدولار بعملة جديدة

رئيس الحكومة التونسية يزور الجزائر .. الأربعاء

يهدد الديمقراطية في أمريكا والعالم.. بايدن يفتح النار علي ترامب

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الإرهابي في أنقرة

ترشيحاتنا

منافس الأهلي .. سيمبا التنزاني يبلغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار

النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن ترشيح الحزب الجمهوري لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية

أسعار العملات الأجنبية في البنوك بختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السبانخ والأفوكادو.. خبير تغذية يقدم أطعمة تخفض مستوى السكر في الدم

بعد تعافيه من الإصابة.. رامي صلد يحصل على بطولة الأردن cross challenge

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ