النواب الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن الإغلاق الحكومي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستكون قادرة في نوفمبر على تجنب تهديد جديد يتمثل في إغلاق الحكومة بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية 2024.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي عما إذا كان هناك تهديد بالإغلاق يوم 17 نوفمبر: “لا، لأن مجلس النواب يقوم بعمله”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على عكس مجلس النواب، لم يفعلوا شيئاً لمنع الإغلاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكارثي، إن مصالح أمريكا الخاصة أهم بالنسبة له من تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قال مكارثي: "أولويتي هي أمريكا وحدودنا… أنا أؤيد تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها. لكن قبل كل شيء، أنا أؤيد تعزيز الحدود".

وشدد مكارثي على أن “البيت الأبيض لديه حاليا أكثر من ثلاثة مليارات دولار تحت تصرفه لمساعدة أوكرانيا؛ وإذا ظهرت مشاكل مع تخصيص الأموال، فإن الجمهوريين في مجلس النواب على استعداد لمناقشة الحلول الممكنة”.