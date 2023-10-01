باحث سياسي: الشعب المالي يتخلى عن الفرنسية ويتمسك باللغات المحلية

قال الكاتب والباحث السياسي أسامة الحسن، إن مالي اعتمدت في الدستور الجديد 13 لغة للبلاد، ولم تصبح الفرنسية هي اللغة الرسمية والوحيدة لها، نزولا على رغبة كل الشعب الذي فضل اللغات المحلية.

وأضاف الحسن خلال مداخلة عبر سكايب من باماكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل مجيء فرنسا الاستعماري كانت مالي تتعامل بلغات محلية ومنها اللغة العربية والبامبارية.

اللغة البامبارية

وأوضح أن أغلبية الشعب يتحدثون اللغة البامبارية، ما يمثل نحو 70% من الشعب يتقن اللغة البامبارية، وهؤلاء طالبوا بتغيير اللغة الفرنسية في المصالح الحكومية والمدارس.

ولفت إلى أن مالي كدولة ليست مستعدة لتغيير اللغة الفرنسية إلى لغة محلية واحدة، وبالتالي وافقوا على اعتماد 13 لغة، على أمل أن تتوسع إحدى هذه اللغات وتتحول للغة الرسمية، وستظل اللغة الفرنسية هي لغة إدارية فقط.