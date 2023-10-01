سعاد صالح تفجر مفاجأة في حكم الشرع عن رجل لا يرضي زوجته

"وعاشروهن بالمعروف"..

ردت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال هل الزوج الذي لا يرضي زوجته آثم ولا يدخل الجنة، والعكس.



وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، " نعم .. لأن الله قال "وعاشروهن بالمعروف"، فالله أمر بالمعروف، وأن الله لم يحبب الطلاق.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الزوج الذي لا يرضي زوجته، أو الزوجة التي لا ترضي زوجها، آثمة.

وأشارت إلي أن الزواج بني على الود والرحمة، وأن الله قال للرجل “لو حسيت بشيء تجاه زوجتك فمن الممكن أن تأتي بخير”.

