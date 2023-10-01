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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2003» يفوز على إنبي في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ خارج ملعبه على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف التقدم للأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأدرك إنبي التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح البديل علي نادر في إحراز هدف الفوز للأهلي بعدما استغل خطأ حارس المرمى في التمرير وسجل الكرة في الشباك.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان - إسلام عبد الله.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد أشرف - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمد حمدي - عبد الرحمن شريف - محمد أسامة «ميدو».

وشارك محمد أحمد «شرقية» بدلًا من ميدو أسامة، وأحمد طعيمة بدلًا من عبد الرحمن شريف، ويوسف شريف بدلًا من محمد حمدي، وعلي نادر بدلًا من أحمد أشرف، وأحمد داوود بدلًا من ميدو نبيل.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، مسجلًا ٩ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

 

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية بالنادي الأهلي م إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم عبد الحكيم -

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