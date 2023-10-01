أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى إلى تغيير حياة السكان في الريف المصري

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ستنتهي خلال شهرين، مشيرا إلى أن التأخر في الانتهاء من هذه المرحلة؛ كان بسبب تدهور البنية التحتية في المناطق المستهدفة.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن القرى في مختلف محافظات مصر، تعاني من نقص شديد في البنية التحتية، وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة، ولكن الدولة مصممة على تطوير هذه المناطق وتوفير حياة كريمة للمصريين، مؤكدا أن المبادرة ستحدث تحولًا كبيرًا في حياة السكان في تلك القرى.

وأشار موسى إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في هذه القرى من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير وتطوير مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وأكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى تغيير حياة السكان في الريف المصري، وقد أمر بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات القومية حتى عام 2025 بدلاً من 2030، بالإضافة إلى توجيه الحكومة ببناء وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وختم موسى حديثه، بالتأكيد على جهود الرئيس السيسي في خدمة المصريين وتوفير الأمن والاستقرار لهم، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت تطورًا حضاريًا كبيرًا وشهدت إنجازات في مجموعة متنوعة من المجالات.