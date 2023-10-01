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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد السند يمامة المرشح للانتخابات الرئاسية: لدينا برنامج متكامل.. فيديو

عبد السند يمامة،
عبد السند يمامة، المرشح لـ الانتخابات الرئاسية

قال عبد السند يمامة، المرشح لـ الانتخابات الرئاسية، إنه حصل على تذكية 26 نائبا من مجلس النواب، كما أنه تواجد في إحدى مكاتب الشهر العقاري بين المواطنين والمؤيدين.

 

وأضاف "عبد السند يمامة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “”آخر النهار" المذاع على قناة النهار، المواطنين متواجدين في الشهر العقاري، والتعامل معهم يتم بيسر سهولة تامة، متابعا: المناخ السياسي مناسب للغاية، وأنا أول شخص يترشح في الانتخابات.

 

وأكمل: لم أجد أي معوقات في مكاتب الشهر العقاري، خلال جولتي الميدانية، متابعا: سأتحدث عن بعض الأمور ولكن في نهاية الحملة الانتخابية.

 

واسترسل: “المناخ الانتخابي جيد والتغيير أصبح ضرورة، ولدينا برنامج متكامل سواء فيما يخص الشأن الداخلي أو العلاقات الخارجية”.

 

ووجه حديثه للمواطنين: "استمعوا للحملات الانتخابية وتعرف على برنامج كل مرشح للرئاسة وحدد المرشح بعناية.. فنحن نحدد مستقبل مصر".

عبد السند يمامة مجلس النواب الشهر العقاري الانتخابات المناخ السياسي مستقبل مصر الانتخابات الرئاسية

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