عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا توقع صفقات بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير غواصات هجومية

صدى البلد

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع جرانت شابس يوم الأحد إن المملكة المتحدة وقعت عقودًا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني (4.8 مليار دولار) مع شركات بريطانية رائدة لتطوير غواصات هجومية قوية كجزء من برنامج AUKUS مع أستراليا والولايات المتحدة.


وقال شابس في مؤتمر حزب المحافظين لعام 2023: 'يمكنني أن أعلن أننا وقعنا عقودًا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني مع شركات بريطانية رائدة للمضي قدمًا في تطوير أقوى الغواصات الهجومية التي تديرها البحرية الملكية على الإطلاق'.
 

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن الغواصات الجديدة 'الصياد القاتل' ستسمح للبلاد بالحفاظ على تفوقها الاستراتيجي تحت البحر والمساعدة في تمويل آلاف الوظائف في البلاد.
 

وأعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراكة دفاعية ثلاثية جديدة تسمى AUKUS في سبتمبر 2021. 

وكانت المبادرة الأولى التي تم الإعلان عنها بموجب اتفاقية الدفاع AUKUS هي تطوير تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية، لذلك قررت الحكومة الأسترالية التخلي عن واتفاقيتها المقدرة بـ 66 مليار دولار في ذلك الوقت مع شركة Naval Group الفرنسية لبناء غواصات تعمل بالديزل والكهرباء.

وعلاوة على ذلك، قال شابس إن المملكة المتحدة تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في بولندا لحماية حليفتها في الناتو من تهديد مزعوم من روسيا.

وقال في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين: 'استجابة لطلبات أصدقائنا البولنديين، تهبط طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي في بولندا بينما أتحدث لدعم حليفنا في الناتو وسط التهديد المتزايد للتدخل الروسي'.

استراليا البحرية الملكية الطاقة النووية الغواصات الهجومية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع شخصين عقب هجوم دب عليهما بمتنزه بانف في كندا

قطر تحقق فائضا في ميزان المدفوعات بقيمة 2.17 مليار دولار

سوناك ينتقد وزير الدفاع البريطاني بسبب محاولته إرسال قوات إلى أوكرانيا

التضخم السنوي في بيرو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين

بعد السيطرة الأذربيجانية.. العائلات الأرمنية في كاراباخ تصرخ: انتهى الأمر وضاع كل شيء

طيار أوكراني : نطير على ارتفاعات منخفضة ونتعرض لمخاطر جسيمة

بريطانيا .. سوناك يواجه ضغوطا جديدة من نواب حزب المحافظين

البحرية السنغالية تعترض قوارب المهاجرين

ترشيحاتنا

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

الرئيس: تطهير 250 فدانا بالبحيرات لزيادة إنتاج الأسماك استغرق 5 سنوات

لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير الزراعة: ننتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

ملايين في رحلة الوداع.. كيف تناولت الصحافة العالمية جنازة جمال عبدالناصر ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ