بريطانيا توقع صفقات بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير غواصات هجومية

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع جرانت شابس يوم الأحد إن المملكة المتحدة وقعت عقودًا بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني (4.8 مليار دولار) مع شركات بريطانية رائدة لتطوير غواصات هجومية قوية كجزء من برنامج AUKUS مع أستراليا والولايات المتحدة.



وقال شابس في مؤتمر حزب المحافظين لعام 2023: 'يمكنني أن أعلن أننا وقعنا عقودًا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني مع شركات بريطانية رائدة للمضي قدمًا في تطوير أقوى الغواصات الهجومية التي تديرها البحرية الملكية على الإطلاق'.



وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن الغواصات الجديدة 'الصياد القاتل' ستسمح للبلاد بالحفاظ على تفوقها الاستراتيجي تحت البحر والمساعدة في تمويل آلاف الوظائف في البلاد.



وأعلنت أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراكة دفاعية ثلاثية جديدة تسمى AUKUS في سبتمبر 2021.

وكانت المبادرة الأولى التي تم الإعلان عنها بموجب اتفاقية الدفاع AUKUS هي تطوير تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية، لذلك قررت الحكومة الأسترالية التخلي عن واتفاقيتها المقدرة بـ 66 مليار دولار في ذلك الوقت مع شركة Naval Group الفرنسية لبناء غواصات تعمل بالديزل والكهرباء.

وعلاوة على ذلك، قال شابس إن المملكة المتحدة تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في بولندا لحماية حليفتها في الناتو من تهديد مزعوم من روسيا.

وقال في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين: 'استجابة لطلبات أصدقائنا البولنديين، تهبط طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي في بولندا بينما أتحدث لدعم حليفنا في الناتو وسط التهديد المتزايد للتدخل الروسي'.