الرئيس: تطهير 250 فدانا بالبحيرات لزيادة إنتاج الأسماك استغرق 5 سنوات

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الهيئة الهندسية في القوات المسلحة أسهمت في تطوير البحيرات.

ومن جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إنه تم تطهير 250 ألف فدان من البحيرات، من بينها بحيرة المنزلة، لافتا إلى أنه كان يتم إلقاء الصرف الزراعي في تلك البحيرات؛ مما أدى إلى تراجع الثروة السمكية الطبيعية.

وأكد الرئيس السيسى قائلا:" بقالنا 5 سنين شغالين تكريك في البحيرات؛ لتطهيرها وإزالة التعديات، لإعادة الحياة للبحيرات".

وقال السيسي، الـ 250 ألف فدان بحيرات، بمثابة مزرعة صناعية طبيعية للأسماك؛ لو تم استغلالها بالشكل الصحيح.