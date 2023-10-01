وزير الاتصالات: نسبة النمو بلغت 17% ونستهدف التصدير بـ 10.5 مليار دولار

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤشرات رقمية تعكس التطور فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مؤتمر حكاية وطن،بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى زادت من 3.2% لـ 5% ، الصادرات الرقمية زادت من 1.5 مليار دولار عام 2014 لـ 4.9% مليار دولار فى عام 2022.

صادرات مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات: المستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية لـ 10.5 مليار دولار فى عام 2026.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن قطاع الاتصالات حقق نموا بنسبة 17%.