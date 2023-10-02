وزير التموين: لم نرفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إنه لم يتم رفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي.

وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي : أسعار السكر عالميا وصلت لأرقام خيالية نحو 750 دولارا للطن ، بسبب تحويله إلى طاقة في البرازيل أكبر مصدر للسكر الخام.

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا لوزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن قائلًا:"الناس بتقول إن الدكتور على مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".

ورد وزير التموين قائلا :" الناس في السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار البصل ابتدى ينزل بعدما قررنا وقف التصدير، وانا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".