عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: لم نرفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي

صدى البلد

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إنه لم يتم رفع سعر السلع على البطاقات منذ العام الماضي.

وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي : أسعار السكر عالميا وصلت لأرقام خيالية نحو 750 دولارا للطن ، بسبب تحويله إلى طاقة في البرازيل أكبر مصدر للسكر الخام.

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا لوزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن قائلًا:"الناس بتقول إن الدكتور على  مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".

ورد وزير التموين قائلا :" الناس في السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار البصل ابتدى ينزل بعدما قررنا وقف التصدير، وانا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

السيسي يفاجئ المصريين بشأن مخطط لإسقاط الدولة.. وهؤلاء المتهمون

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

خناقة علي الهواء بين هنا الزاهد وعمرو أديب حول عمرها .. فيديو

وزير التموين: لدينا احتياطي من الدواجن يكفى 12 شهراً

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. البابا تواضروس يخص صدى البلد برسالة صوتية

مفاجأة حول قرار إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاولون .. تفاصيل

حان دورهم| مشاورات بين روسيا والأرجنتين بشأن البريكس.. تفاصيل

حكاية وطن .. وزير الري : نفذنا 340 بئر مياه في الدول الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ