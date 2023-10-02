صورة محرجة.. إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بسبب كثرة مطالبته للأسلحة الغربية

سخر الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس، إيلون ماسك، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب كثرة مطالبته للأسلحة من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة في حربة ضد روسيا.

ونشر إيلون ماسك عبر حسابة على منصة إكس المالك لها، صورة ساخرة لـ زيلينسكي وهو في وضع محرج معلقا عليها: "عندما تمر خمس دقائق وأنت لم تطلب مساعدة بمليار دولار".

https://x.com/elonmusk/status/1708629197617336398?s=20

ومن الجذير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولي التي يسخر فيها ماسك من الرئيس الأوكراني، حيث علق في يونيو الماضي برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة مفردة على قرار الرئيس الأوكراني، بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا.

كما أيد رجل ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات المالية الأمريكية إلى أوكرانيا.