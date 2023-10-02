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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول تعليق من محمد رشاد حول فسخ خطوبته.. وتأجيل مسرحية منة شلبي الجديدة لـ2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أولى أغنيات ألبومه الجديد .. رامي جمال يستعد لطرح جيت متأخر

 

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.

رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.
 

قسمة ونصيب.. أول تعليق من محمد رشاد حول انفصاله عن خطيبته

 

أكد المطرب محمد رشاد خبر انفصاله عن خطيبته غادة فتحي، من خلال بوست كتبه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب رشاد عبر خاصية الإستورى: القسمة والنصيب جمعتنا في حياة بعض لسبب إني أعرف إنسانة وبنت أصول وناس طيبين ومحترمين وتبقى معايا في طريقي وتنصحني وتفكرلي في حاجات كتير فرقت فى حياتي وشخصيتي.

وتابع: “أكيد كنت أتمني ميحصلش بينا انفصال ونكمل الطريق سوا بس دا مش معناة اننا نخسر بعض كأصدقاء بيخافوا على مصلحة بعض وبينحصوا بعض لإني مقابلتش إنسانة راقية وطيبة وبنت أصل وبتحب الناس زيك وأضاف: هتفضلى فى مكان مميز وغالي عندي يابنت الأصول وبتمنى من كل قلبي ربنا يكتبلك الخير والنجاح فى كل خطوة”.
 

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم أصالة وأسماء الشعراء والملحنين المتعاونون معها

 

طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

 

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.
 

أمام متحف الحضارات.. هشام عباس ينضم لنجوم احتفالات أكتوبر

 

يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائي غدا يوم 2  من شهر أكتوبر الجاري أمام متحف الحضارات.

وبدا هشام عباس الترويج للحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح صورة البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: أتشرف بالغناء بحفل الاحتفال بـ 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

 

سوما عن الذكاء الاصطناعي.. عيب نلاقى العندليب يغني مخاصماك

 

أعربت المطربة سوما عن انزعاجها الشديد بسبب برامج الـ Ai والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه لابد أن يتم استخدامه بشكل إيجابي وغير مسيء للفنانين. 


وأضافت سوما خلال ندوتها بصدي البلد أنها انصدمت عندما سمعت العندليب عبد الحليم حافظ يغني أغنية مخاصماك لنوال وهو أمر غير مقبول قائلة: “هؤلاء المطربون هم الأساتذة ولم يستطع أحد للوصول إلى ما وصلوا إليه فلابد أن يتم التعامل مع هذه التقنية الحديثة بشكل لم يسىء لهؤلاء العمالقة”. 

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

 

علي أنغام  أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وتحت  شعار "السينما ترقص وتغني" أقيم  حفل افتتاح  الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير  أباظة، وذلك بمكتبة الإسكندرية حيث تحمل هذه الدورة اسم النجمة إلهام شاهين.

 

تأجيل مسرحية منة شلبي الجديدة إلى 2024

 

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا الفنانة منة شلبي، وذلك بعد تعاقدها على أكثر من عمل فني خلال الفترة الأخيرة.

ومن هذه الأعمال التي تعاقدت عليها مسرحية فرايداي والمفترض عرضها ضمن موسم الرياض القادم بالسعودية.

وذكرت الصفحة الرسمية لبرنامج  Et بالعربي أن الشركة المنتجة لمسرحية منة شلبي الجديدة قررت تأجيلها لعام 2024، وذلك بسبب انشغال منة شلبي الفترة الحالية بتصوير أكثر من فيلم.

 

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