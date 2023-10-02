لو لسه فاكرها.. موبايل فلاجشيب من HTC بأقل من نصف سعر الآيفون

هل تتذكر هاتف HTC؟ لا تزال الشركة موجودة، على الرغم من أنها نادراً ما تعلن عن نماذج جديدة في هذه الأيام. يعد HTC U23 Pro أحد هذه النماذج، وهو هاتف Snapdragon 7 Gen 1 بشاشة OLED 120 هرتز مقاس 6.7 بوصة (FHD +) وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل (1/1.67 بوصة، OIS) و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير في الساعة وتدعم كل من الشحن السلكي (30 وات) واللاسلكي (15 وات). هناك فتحة microSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .

ولحسن الحظ يوجد عرض على هاتف HTC U23 Pro في موقع أمازون ألمانيا بخصم 43 يورو ليصل إلى 507 يورو.

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مواصفات هاتف HTC U23 Pro

يتميز هاتف HTC U23 Pro بالعديد من المميزات، منها:

• الشاشة: شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، توفر جودة عرض رائعة وسلاسة في الاستخدام.

• المعالج: معالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم، يوفر أداءً قويًا في جميع المهام.

• الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية) و 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) و 2 ميجابكسل (ماكرو)، توفر جودة تصوير رائعة في مختلف الظروف.

• البطارية: بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، توفر عمرًا طويلًا للبطارية.

• الشحن السريع: يدعم الشحن السلكي واللاسلكي بسرعة 30 وات و 15 وات على التوالي.

• فتحة microSD ودعم 3.5mm headphone jack: يوفر إمكانية إضافة ذاكرة تخزين إضافية واستخدام سماعات الرأس السلكية.

إليك بعض التفاصيل حول هذه المميزات:

• الشاشة: تتميز شاشة هاتف HTC U23 Pro بدقة FHD+، مما يعني أنها توفر وضوحًا جيدًا وتفاصيل واضحة. كما أنها تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يعني أنها توفر سلاسة في الاستخدام عند التمرير والتصفح.

• المعالج: يوفر معالج Snapdragon 7 Gen 1 أداءً قويًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

• الكاميرا: توفر كاميرا هاتف HTC U23 Pro جودة تصوير رائعة في مختلف الظروف. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مما يعني أنها تلتقط صورًا عالية الدقة. كما تتميز الكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، مما يعني أنها تلتقط صورًا واسعة النطاق.

• البطارية: توفر بطارية هاتف HTC U23 Pro عمرًا طويلًا للبطارية، حيث يمكنها العمل لمدة تصل إلى يوم كامل بشحنة واحدة.

• الشحن السريع: يدعم هاتف HTC U23 Pro الشحن السلكي واللاسلكي بسرعة 30 وات و 15 وات على التوالي.

• فتحة microSD ودعم 3.5mm headphone jack: توفر فتحة microSD إمكانية إضافة ذاكرة تخزين إضافية، بينما يوفر دعم 3.5mm headphone jack إمكانية استخدام سماعات الرأس السلكية.

بشكل عام، يعد هاتف HTC U23 Pro خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بأداء قوي وكاميرا رائعة وعمر بطارية طويل.