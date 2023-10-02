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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمويل العقاري بالمصرف المتحد يبحث تطبيق منتجات الإجارة المنتهية بالتملك للوحدات السكنية

رئيس قطاع التمويل
رئيس قطاع التمويل العقاري مع صدي البلد

قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد، إن هناك مخططات داخل المصرف لتوسيع عمليات تقديم خدمات التمويل العقاري بنظام التمويل الاسلامي من بينها منتج الإجارة المنتهي بالتملك.

جاء ذلك خلال  ندوة نظمها موقع صدي  حول آليات التمويل العقاري في البنوك بحضور  المستشار أشرف درويش، نائب رئيس قطاع التمويل العقاري في المصرف المتحد.

المصرف المتحد ومجموعة من رجال الأعمال السودانيين يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي 

البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية

وأوضح أن هناك عددا من البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم تلك الخدمات، وهي تتوافق مع أحكام قانون التمويل العقاري برقم 55 لسنة 2014.

وأضاف أن ذلك النمو من التمويل يعد من أدوات التمويل الاسلامي الجديد بنظام المرابحة و يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لما له من آثار في تخفيف الأعباء عن عملاء البنوك .

أيمن محمد التمويل العقاري بالمصرف المتحد الإجارة المنتهية بالتملك وحدات سكنية اخبار مصر عملاء لبنوك مال واعمال Finance Real Estate

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