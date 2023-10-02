ختام فعاليات ورشة بالدقهلية للتدريب منظومة أعمال مكافحة فيروس بي



اختتمت الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية، فعاليات الورشة التدريبية على منظومة أعمال فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي بي بالمنشآت الصحية .



وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الوقائي وبالتعاون مع الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب



استمرت أعمال الدورة على مدار 3 أسابيع بواقع 3 دورات متتالية واستهدفت العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة .



و تضمنت محاضرات نظرية وتدريبات عملية قامت بها الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية وبعض من اعضاء الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة .



وافادت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات ان التدريب تناول موضوعات عدة من بينها انواع الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والوقاية منها إلى جانب التعريف بالالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفرق بين المصل واللقاح.



وأوضحت أن الدورة استعرضت أيضاً سلسلة التبريد ومنظومة تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية و بروتوكول التعرض المهني للوخز والوقاية منه وكذلك الفصل الجيد للنفايات والحقن الامن بالمنشآت الصحية مؤكدة ان التدريب المستمر لاعضاء الفرق الطبية هو السبيل الأمثل لمنظومة تعمل بكفاءة عالية وجودة متميزة.

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