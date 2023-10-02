عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات ورشة بالدقهلية للتدريب منظومة أعمال مكافحة فيروس بي

صورة من الحدث
صورة من الحدث


اختتمت الادارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية،  فعاليات الورشة التدريبية على منظومة أعمال فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي بي بالمنشآت الصحية .
 

 وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الوقائي وبالتعاون مع الدكتور محمد زين مدير ادارة التدريب 
 

استمرت أعمال الدورة على مدار 3 أسابيع بواقع 3 دورات متتالية واستهدفت العاملين بفرق الفيروسات الكبدية بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة . 


و تضمنت محاضرات نظرية وتدريبات عملية قامت  بها الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية وبعض من اعضاء الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة .


وافادت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات ان التدريب تناول موضوعات عدة من بينها انواع الفيروسات الكبدية وطرق انتقالها والوقاية منها إلى جانب التعريف بالالتهاب الكبدي الفيروسي بي والفرق بين المصل واللقاح.


وأوضحت أن الدورة استعرضت أيضاً سلسلة التبريد ومنظومة تطعيم العاملين بالمنشآت الصحية و بروتوكول التعرض المهني للوخز والوقاية منه وكذلك الفصل الجيد للنفايات والحقن الامن بالمنشآت الصحية مؤكدة ان التدريب المستمر لاعضاء الفرق الطبية هو السبيل الأمثل لمنظومة تعمل بكفاءة عالية وجودة متميزة.

 

IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0012
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0013
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0010
IMG-20231002-WA0011
IMG-20231002-WA0011
إدارة التدريب الادارات الصحية الفيروسات الكبدية صحة الدقهلية فيروس الالتهاب الكبدي لمكافحة الفيروسات الكبدية وكيل المديرية ومة ورشة التدريب مدير إدارة التدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية

ترشيحاتنا

الطوابق العليا| تطور مثير في معاينة النيابة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحترق

مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

أمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

النيابة العامة تعلن أعداد المصابين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

13 عضوا من النيابة العامة يحققون في حادث تفحم مبني مديرية أمن الإسماعيلية

حكاية وطن.. إنشاء وتطوير مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الصعود ٥٠ درجة يوميًا ؟

فيديو

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ