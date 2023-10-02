عبد الغفار : توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن محافظ البنك المركزي وضع الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة.

وقال خالد عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الإنتظار.

الدعم الكامل

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أغلب الأدوية يتم إستيرادها، لذا يوجد ضغط كبير على الدولة لتوفير تلك الأدوية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل.