30 مليار جنيه حجم الانفاق خلال فترة كورونا.. وزير الصحة يوضح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: أن الدولة انفقت 30 مليار جنيه خلال فترة كورونا، وذل من أجل توفير اللقاحات، وتقدم الخدمات.

ولفت وزير الصحة ، إلى أن الخدمات الطبية، أصبحت تقدم للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطوارئ، فأي شخص يعاني من اي مشكلات طبية يتم علاجه، وبعد ذلك يتم الانتهاء من قرار نفقة الدولة، وهناك مبادرات صحية كثيرة لخدمة المواطنين.



وأشار إلى أنه إعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، وهناك دعم لا نهائي للعلاج على نفقة الدولة.. و ١٧ ونص مليون مواطن استفادوا منه.

وكشف الوزير أن محافظ البنك المركزي وضع الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم توفير مبلغ كبير بالعملة الصعبة لدعم قطاع الصحة، أن الدولة تقدم دعما لا نهائيا في العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أغلب الأدوية يتم إستيرادها، لذا يوجد ضغط كبير على الدولة لتوفير تلك الأدوية بالعملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.