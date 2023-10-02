إعلان تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر مواليد 2005 و 2008

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، متابعيه تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر لكرة القدم مواليد 2005 و 2008 وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء التشكيل كالآتي:

من جانب اخر، يلتقي منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب اليابان، يوم الأربعاء المقبل ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 19 منتخبا.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بضربات الترجيح بنتيجة 4–3 في ربع النهائي.

كان المنتخب المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9/0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.