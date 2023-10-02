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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة| تفاصيل

خطوات استخراج الملصق
خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة

الملصق الإلكتروني الخاص بالسيارات ظهر خلال الفترة الماضية وتم تطبيقه علي جميع أنواع السيارات ولك بفضل مميزاته الحديثة حيث انه يعمل علي تحديد مسار السيارة، بالإضافة الي فحص السيارات والتعرف علي السيارات المخالفة.

 خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة

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 خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة

بالإضافة الي أن الملصق الإلكتروني يساعد أيضا علي تطبيق قواعد المرور ، وضبط السيارات المسروقة، ويوفر كافة المعلومات الأزمة عن السيارات .

وبالتالي اعلنت الإدارة العامة للمرور عن الخطوات التي يجب اتباعها  لاستخراج الملصق الإلكتروني للسيارة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة :

 خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة

1- لاستخراج ملصق الكتروني يجب أن تكون رخصة السيارة سارية .

2 - سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني .

3- تسدد رسوم استخراج الملص الإلكتروني الخاص بالسيارات الملاكي والدراجات النارية .

4- يتم سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية .

5- يتم استلام الملصق الجديد من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة. ​

الملصق الالكترونى السيارات أنواع السيارات فحص السيارات مسار السيارة السيارات المخالفة جميع أنواع السيارات

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