مصطفى قمر يحيي حفلا غنائيا في دمنهور بمناسبة احتفالات أكتوبر.. اليوم

يحيي الفنان مصطفى قمر اليوم، حفلا غنائيا كبيرا في دمهنور بمناسبة احتفالات أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره، ومنها اغانى "أنا المصري" و"فوق الكل يامصر" .

وشارك النجم مصطفى قمر مؤخرا في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه كلا من داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وتخطت ايراداته أكثر من 9 مليون جنيه .



فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

كان صناع العمل احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير .